端午假首日52萬港人離境 北上佔8成

【本報訊】端午節加上周末，市民可放假3天，大批港人趁連假外出遊玩探親。上周六首日假期有超過52萬港人離境，當中近80%人北上，繼今年復活節高峰期間有52.9萬人離境後再創新高；至於南下內地客則錄逾13萬人，按周升逾50%。

同日13萬內地客南下 入境處統計數字顯示，前日離境港人總計521,759人次，當中超過40萬人次經不同口岸到內地，佔整體約80%。港人離境口岸方面，以羅湖人流最高，一共有12.9萬人次，其次為落馬洲支線，有10萬人次，深圳灣口岸則有6.6萬人次。至於訪港內地客，前日共錄得136,387人次，較上一個周六的8.6萬人次大增56%；而北上南下逆差擴大錄得27萬人次。

廣東深圳邊檢總站表示，上周六共查驗88.75萬人次的出入境人員，2.86萬輛（艘/架/列）次交通工具，出入境人員查驗量創全面恢復通關以來新高，較此前紀錄、即今年3月29日香港復活節假期首日增加0.41萬。至於羅湖口岸上周六出入境人員則為24.4萬人次，為該口岸全面恢復通關以來最高紀錄。

深圳邊檢總站指，會根據口岸通關流量變化，科學動態布設調整執勤警力和通道類型，加強動線指引和分流疏導，密切與港澳相關部門訊息通聯、協作配合。他們會啟用手持式移動查驗終端、臨時移動查驗台等新型設施設備，以最大查驗效能應對瞬時客流高峰，全力確保口岸通關安全有序。