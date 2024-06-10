夜繽紛紙上談兵 中環周末拍烏蠅

店舖早早落閘 蒲點割價吸客 疫後經濟復甦緩慢，政府去年9月中公布一系列「香港夜繽紛」活動，力谷夜經濟，又推動18區日夜都繽紛，希望可吸引更多旅客及挽回北上的市民留港消費，然而推動夜繽紛活動至今大半年，但夜市仍然靜英英。行政會議召集人葉劉淑儀在剛過去的周末與黨友到中環探索，發現晚上未到9時步出酒吧，整個商場已人流疏落，店舖亦已準備打烊，若沒有鄰近中環海濱正舉行的「S2O Hong Kong」，相信人流更少。

葉劉淑儀昨在社交平台貼文，指日前與黨友到中環「蒲點」、主打東南亞風格的美食廊進餐。她指數月前與女兒跟友人曾光顧一家頗具人氣的食肆，還記得該店價錢相當進取，人均消費逾1,000元，服務和味道俱佳。但今次重臨該店舖已結業，換來的是主打壽司及日式定食的店舖；其價格亦變得相宜，人均消費只是200多元，材料既新鮮且味道不錯。

她與店長閒聊得知美食廊營業時間是星期一至六，星期日及公眾假期休息。午市因有鄰近上班族光顧，基本上每天座無虛席，十分旺場。平日晚上人客數量則一般，雖然不定期有Live Band表演，但整體來說晚市人流較為疏落。

議員夜蒲驚覺人流疏落 晚飯後一行人轉到同層一間頗為隱蔽的酒吧，她指進場後不到20分鐘已全場滿座，氣氛熱鬧。其實早前她與女兒曾光顧此酒吧，這次到訪發覺已調整售價，雞尾酒劃一價170元，看來市道欠佳，餐飲零售業也要「將價就市」，靈活地作出調整了。

她指政府自去年起大力推動「夜繽紛」，推行一系列以夜市作為推廣旅遊及刺激經濟的項目，鼓勵市民及遊客晚上外出消費，力谷「夜經濟」，然而晚上未到9時步出酒吧，發覺整個美食廊人流疏落，店舖亦已準備打烊。假如沒有鄰近中環海濱正舉行的「S2O Hong Kong」，相信人流更少。

表演節目周邊配套不足 實際上，政府推動夜經濟曾被外界批評藥石亂投。有議員早前亦曾直指客量不足，商場和食肆延長營業時間只是曇花一現，香港夜晚仍舊「靜英英」，談何繽紛，指政府不但要想方法留客過夜，亦需提供更多夜間消費地方。雖則近期煙火及無人機表演的口碑不錯，但亦有議員批評周邊配套不足，宣傳欠佳，令鄰近的商場及食肆無法受惠。