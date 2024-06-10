13分鐘1騙案 網上老千防不勝防

【本報訊】近年網上騙案陷阱愈來愈多，市民防不勝防。政府早前公布，今年首3個月本港錄得接近7,600宗科技罪案，其中網上投資騙案較去年同期上升55%，共錄得979宗，損失金額6.9億元，較去年同期上升128.4%。而網上二次詐騙手法更是猖獗，騙徒會盜用官方圖片或標誌，假冒法律團隊，聲稱為受害人追討損失，實際上是取得受害人信任後，收取服務費或行政費以騙取金錢，由2024年至今錄得的損失金額更超過800萬元。

今年首3個月本港共錄得近7,600宗科技罪案，對比去年同期上升3%，即每13分鐘就有一宗騙案發生，涉及損失金額更比去年同期上升近一倍，超過16億元。此外，有個別類型案件更錄得較顯著升幅，包括網上帳戶騎劫案，在首3個月已錄得915宗，對比去年同期的85宗上升逾9倍，涉及損失金額逾2,700萬元。

扮助追討 二次詐騙趨升 近期更有騙徒開設假網站或假社交媒體專頁，偽冒成不同身份或團隊，例如偵探社、法律團隊，甚至黑客等，並聲稱可以代受害人追討早前蒙受的詐騙損失，實則是藉偽裝成專業形象讓公眾放下戒心。而自去年下旬開始，當局留意到相關騙案有零星上升趨勢，今年初至今已接獲6宗同類型的二次詐騙案件，合共損失逾800萬元，情況值得關注。