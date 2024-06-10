報案石沉大海 財仔未停騷擾迫害

【本報訊】外傭借貸導致僱主受影響，有協會和中介公司指外傭借貸過程中向財務公司洩露僱主資料及地址等，導致財務公司向僱主追債。有涉事僱主表示外傭已欠下10多萬元債務，且不斷收到訊息要求還錢、甚至淋紅油，而僱主指即使報案求助，落口供後沒有任何跟進訊息，相關收數公司仍然繼續利用各種手法向僱主追數。

終止合約 於事無補 僱主陳先生表示，菲傭向他稱由於家庭原因，很多小朋友要照顧，因此需要不斷借貸，他指該菲傭已經為其工作7年，但在今年1月份陸續收到不同的滋擾，包括有香港和外國的電話，甚至有人上門敲門，直到今年3月份開始淋紅油，雖然立即報案，落口供後沒有任何跟進訊息。

他了解到外傭向4間財務公司借貸，合共金額逾10萬元，他已經幫忙償還了一筆6,000元的款項但於事無補，而外傭已向他表明不會償還費用，他指不會考慮和該外傭續約，並擔心事件會弄傷家中小朋友。

另一名僱主艾小姐指外傭由去年10月中入職，到去年12月已經收到第一封收債信，隨後陸續收到多封，最高要求償還逾1.6萬元，她指已解僱該外傭，但騷擾仍然持續，即使向收數公司展示外傭的終止合約書後仍有追數，她亦指雖然外傭曾指因母親生病而借貸，但事後了解發現並非此原因，她非常擔心被淋紅油，事件對工作和生活都有很大影響。