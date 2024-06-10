貴利王呃外傭借10萬 艷照逼僱主埋單

網貸諮詢變批核 上門威嚇潑紅漆 網騙手法層出不窮，更有外傭網貸諮詢變批核，連累僱主被恐嚇。有協會和議員指近期接獲大批僱主求助個案，均為外傭借貸導致僱主家被淋紅油、恐嚇及騷擾，追數公司甚至把外傭和僱主照片合成不雅照片，迫使僱主代外傭償還債務，有外傭借貸個案涉款逾10萬元。有協會和中介公司表示，雖然事後有報案，但財務公司威脅「報案都冇用」，利用各種手段迫使僱主為外傭被騙的行為「埋單」。有議員促請所有僱主要立即提醒及教育外傭，不要因貪圖小便宜填寫任何「網貸諮詢表格」。

議員梁熙表示，近期約20名受害僱主指其委聘的外傭早前被網貸廣告以不同的名目吸引，填寫一些「網貸諮詢表格」，吸引外傭向其「諮詢」了解，一旦外傭提交表格後，就聲稱已完成批核，並立即將相關款項存入其提供的銀行戶口中，外傭在不知就裏借取超高利息貸款，即使還錢後亦不得要領，甚至令僱主受不同手段的威嚇追債滋擾。

團體接20求助轉介 國際家庭服務業持續發展聯會暨國際政商勞資事務和諧關愛會會長林夏瑤表示，現時手上有逾20個僱主及職業介紹所提供的求助轉介，個案亦正不斷增加有上升趨勢，在本月更惡化至每日都有僱主向該會求助，當中有10多宗個案來自同一間名字由X開頭的網貸公司。林指有外傭的確是被這種「假諮詢、真借貸」的網貸廣告手法欺騙借款，但事實上僱主根本無從判斷外傭的借款過程，不排除當中有外傭是有向一間、甚至多間財務公司借款，有個案的外傭向10間公司借款達10萬元；另外有14日借貸利息高達140%，最終令外傭無力償還。

手機金飾利誘落疊 有僱主和中介公司指出，雖然事後有報案和通知入境處，但該X財務公司表示「報案都冇用」，且財務公司對僱主資料好像瞭如指掌，甚至上門拍攝了僱主家中門牌。林表示該X財務公司的據點頗多，包括香港、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國及越南等，而財務公司也會透過智能電話、金飾及現金券等獎品利誘外傭「諮詢」。

脅迫交僱主家庭照 國際政商勞資事務和諧關愛會副主席徐明珠透露，除向僱主居所或鄰居「淋紅油」、貼「追債大字報」外，有外傭更在被脅迫下，向放貸公司提供僱主的家庭照，其後有追數公司將僱主一家照片移花接木到色情相上作威脅，迫使僱主為外傭被騙的行為「埋單」，從而達到詐騙金錢的目標。

倡限制外傭借貸額 梁熙指政府部門已掌握有這種情況，並認為制度有優化空間，他向本港所有僱主作出呼籲，需要立即提醒及教育外傭，現時本港出現新型借貸陷阱，不要因貪圖小便宜或所謂調查禮物，填寫任何「網貸諮詢表格」。他又指此種新型欺詐式貸款並不道德及違法，因外傭無力償還，亦衍生不少非法追債行為，導致與借款無關的僱主一家被追數公司嚴重滋擾，如果情況繼續惡化且不受控，不排除會令本港進一步收緊追債行為，若業界不想以法例收緊營商空間，請務必做好行業自我監管。

不少僱主的外傭有不只一間、而是多間財務公司的欠債紀錄，梁熙希望財務公司會向信貸監察服務公司查詢外傭的信貸紀錄外，亦應參考新加坡限制外傭借貸金額總數，因在當地，每個外傭只能貸款500新加坡元，即折合約3,000港元，避免外傭過度借貸後衍生追債及連累僱主的情況。

有外傭墮網上借貸陷阱。 針對外傭新型詐騙過程 追數公司不停發短訊騷擾外傭僱主。 中介公司代表引述財務公司表示「報案都冇用」。