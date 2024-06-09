撥亂反正：印度奇迹 崩盤在即

上回講到，印度總理莫迪曾嘗試效法中國，將印度發展成另一家世界工廠，除了希望吸引外資和賺取外匯，更重要是製造更多中低層的就業機會，讓不同階級的國民都分享到「印度崛起」的成果。

然而，發展工業不是有人、有地、有資金就會成功。印度許多地方，不論大城市還是落後地區，其水、電、煤等基礎設施，都追不上經濟增長與工廠生產的速度。運輸問題更是最大樽頸位，包括內陸運輸及對外航運，無法快速和安穩地運送到買家手中，產品再平或再好都無用，這就是中國人強調「路通則財通」的原因。

莫迪也深明這個道理，近年大力投資各類基建，在全國不同地區築橋起路建電廠。但如同改革開放初期的中國，因人才、技術與監管不足，印度不少基建項目變成貪污溫床和豆腐渣工程，塌橋冧路事故如家常便飯。加上教育、醫療、福利等開支隨人口而上升，還有大幅增加的軍費、一度引發大混亂的「廢鈔令」，導致財赤日益嚴重，政府債台高築。

也跟中國的發展歷程一樣，印度硬推工業和基建，引發日趨嚴重的環境污染和耕地流失問題，水浸及山泥傾瀉意外頻生，糧食危機一觸即發。莫迪的做法是廢掉部分環保法規，認為經濟發展與改善民生重於環保。在國際上他亦多次帶領其他發展中國家，反對西方發達國家強制別國減排節能，視巴黎氣候協定如無物，與中國領導人近年強調的「綠水青山就是金山銀山」大相逕庭。

種種迹象顯示，如再不作出更根本性的政經制度改革，所謂的「印度奇迹」勢難追上中國的發展，若遇上大型金融危機更可能迅速崩盤。現已年屆73歲的莫迪，似乎並不是領導這場改革的合適人選。