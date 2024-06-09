橫眉冷看：普京唱好中國經濟

俄羅斯總統普京高瞻遠矚，更兼冷靜客觀，他不像美西方國家好些領袖，經常情緒用事，說話信口開河。眾所周知，跟現任美國總統拜登相比，前總統特朗普與普京的關係更好，但當記者問普京，希望誰是下一任的白宮主人，普京的回應十分中肯，他說拜登的處事較合乎常理，更容易預測，故自己會投拜登一票。

近日普京接受訪問，談及俄羅斯與中國關係密切，而他對兩國貿易數字的掌握，更近乎是一絲不苟。普京說根據中國的官方統計，中俄兩國一年的貿易額達到2,400億美元，但據俄方的統計，數字則是2,300億美元。即使只是100億美元之差，普京也不忘要清楚說明，此君言必有據，因此他以下的說話，尤其值得參考。普京說：「中國成功創造了一種非常獨特，但又相當高效的經濟發展模式，比美國模式更有效。」他表示，這已是俄羅斯專家的普遍共識。

普京用「非常獨特」去形容中國經濟模式，可謂智者之言。中國產業和市場的發展，跟前人走過的足迹很不一樣。筆者曾打趣地說，平生有兩樣東西最難完全讀懂，第一是《易經》，第二是中國經濟。然而，在下讀不懂的東西，不代表普京也不能讀懂，況且克里姆林宮，更擁有世界上其中一支最優秀的研究團隊。故普京告訴你，今日的中國經濟「非常可靠」，我當然是選擇相信他。

俄國經濟專家的能力實在不容小覷，且看俄烏戰爭開展後，美西方四面圍堵，試圖實施「窮俄」戰略。到頭來俄國不受影響，經濟增長甚至更勝美國。偌大的俄國真可謂人才濟濟，如今經濟專家們普遍看好中國，假如閣下依然看淡，當心會跟拜登一樣成了老糊塗。