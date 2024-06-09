筆下風雲：國力夠強 自然統一

被形容為「中國通」的澳洲前總理、現任澳洲駐美國大使陸克文，忽然湊熱鬧大談台海問題。他認為，一旦爆發台海戰爭，將給全球帶來翻天覆地的改變，其影響恐與第二次世界大戰一樣巨大。中國大陸會否採取行動，將取決於陸方對美國威懾力量的看法，警告台灣若輕視大陸的軍事信號，那將是愚不可及的事。

兩岸統一是板上釘釘的事情，中國大陸不可能放棄，也不可能改變，差別只在和統還是武統、甚麼時候統。隨着「務實的台獨工作者」賴清德上台，釋出「新兩國論」宣言，大陸對台的軍事、經濟壓制愈來愈甚。不僅圍台軍演已成常態，最近更中止ECFA 134項台灣產品關稅減讓，顯見大陸正「循序漸進」採取打擊台獨的行動，最終目標當然是統一台灣。

在芸芸西方政客中，陸克文對台海問題的看法算是比較透徹，不如美國國會和台灣綠營政客那樣幼稚。台灣政府至今仍在宣揚大陸只是裝腔作勢、不會來真的，又相信一旦解放軍犯台，美日等盟友必然派兵相助，擺出冇有怕的架勢。但正如陸克文所說，輕視大陸的軍事信號是愚不可及，尤其大陸國力愈來愈強大，由軍事到經濟愈來愈追貼美國。可以斷言，台海戰爭爆發之日，必然是中國大陸有十足把握之時，屆時美國欲救無從。

二次大戰結束後，美國全球獨大，歐洲淪為美國附庸。要是中國大陸完成統一台灣大業，亦即意味中國國力無人能及，美國肯定只會淪為老二。世界列強大洗牌，東升西降，對於美西方來說，影響自是與第二次世界大戰一樣巨大。然而，事情的發展不以人的意志為轉移，當中國國力強如二戰後的美國，肯定大把國家和地區爭做其附庸，或許根本不用武統，台灣自願回歸祖國。