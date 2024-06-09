龍吟虎嘯：中美滑向終極對決

一日之內，有多條中美博弈和台灣問題的消息，涉及四面八方和多項事務。首先是美國國防安全合作局宣布，國務院已批准兩項對台軍售案，分別向台灣出售F16戰機的後備及維修部件等，總值約3億美元。其次是台美國防產業論壇閉門會議，27間美國國防承包商代表團及美國海軍前太平洋陸戰隊司令魯德爾出席。

其三，美國國防部成立了一個名為「對台高級整合小組」的秘密小組，加速交付武器給台灣。其四，台灣新任防長顧立雄聲稱，台軍沒有「發第一擊」的問題，只會行使自衞權，解放軍若攻擊台灣艦艇飛機、本島離島，或進入12海里海空域，台軍就會「依比例反擊」。其五，土耳其海軍護衞艦克納勒島號穿越台灣海峽，解放軍驅逐艦首次越過「台海中線」靠近台灣一側監控。

其六，剛剛連任成功的印度總理莫迪，回覆賴清德祝賀貼文時表示，期待與台灣建立更緊密的聯繫，中國大陸外交部向印方提出交涉，堅決反對印方做法，提醒印方應警惕並抵制台灣當局的政治圖謀。其七，正在日本訪問的「台灣邦交國」帛琉總統聲稱，該政府遭黑客攻擊，失竊兩萬份文件，疑為中國大陸策劃，預計中國大陸會因帛琉公開支持台灣而干預該國大選。其八，以美國為首的「五眼聯盟」公開警告，指中國近年繼續積極招募西方戰機飛行員訓練解放軍機師，對美國及盟友構成持續性威脅云云！

一日之內，有這麼多美台及盟友針對北京的新聞，在在說明中美關係、台海局勢日趨緊張，對抗加深。上述消息大多圍繞着台灣「倚美謀獨，武力抗統」、中美可能在台海之戰中兵戎相見而發生，火藥味愈來愈濃，燃爆點溫度增高，這與中美兩國防長不久前參加香格里拉對話會各自表態、互相指摘「相匹配」。這說明拜登政府根本不想放棄美國遏止、打垮中國的國策，而且軟硬兩手同時使用愈演愈烈，中美關係正滑向終極對決！