坦言集：俄以戰止戰

歐盟似乎正在備戰，沒有發出正式的動員令，但德國軍隊是調動到波羅的海與挪威、芬蘭等北方前線。波蘭當然早已部分動員，軍隊已插入烏克蘭境內作戰，可是還不敢公開。形勢看來也不似是即時會有大戰，各方還是寄望俄羅斯不對烏克蘭用北約公開的武器來襲擊俄境，作出特別強烈的反應。歐盟的調動，便主要是把德國軍隊等放在對俄前線，替代原來布防的美國軍隊，以免衝突一起，美軍走避不及。

國際上一般還是預料俄羅斯在烏克蘭戰場上，不會進一步發動過度激烈的攻擊。普京在聖彼得堡公開說，北約武器用作襲擊俄境時，俄羅斯會同樣提供武器給美國和北約的敵人。言下之意，便不是在烏克蘭戰場反制，多是把武器供應伊朗，或伊朗系的中東地方武裝和敍利亞等，中東戰場會是替代烏克蘭來實施俄羅斯的報復。一是普京不想在歐洲觸發大戰，再中美國設下的陷阱。二是圍魏救趙，打擊美國更重要的盟友以色列。

烏克蘭戰場上激戰，若擴大至烏克蘭以外，俄羅斯直接與歐盟作戰，未必可即時定出勝負，曠日持久，雙方損失會十分巨大，美國坐享漁人之利。若轉而助胡塞武裝、真主黨、敍利亞軍等，打擊以色列則可以產生更大的效果。以色列領土淺窄，缺乏縱深，俄羅斯提供更先進的導彈、火箭炮，以色列應承受不了打擊。只要炮火打入特拉維夫，當地死傷慘重的話，便會有足夠政治壓力迫使以色列政權垮台。即使引發以軍的瘋狂反撲，在美國和猶太國際集團的制約下，亦不敢動用核武。內塔尼亞胡政權下台，美國在中東的霸權便徹底瓦解，美國的損失巨大。

中東若敗，美國難以再主導烏克蘭戰爭，歐盟必轉為和談和休戰，既可避免歐洲大戰，又可打敗美國霸權主義，對俄是上上之策。美國推動烏克蘭用北約武器攻俄，已在執行，也必然進一步推行，這便看普京會否真的着力中東戰場、打垮以色列來換取全面的勝利。不過，捨此以外，別無他策，不作反擊，美國及北約的攻擊只會加強，烏克蘭戰場上後勤難保，國內政治亦會反彈反對。單在烏克蘭戰場加強攻擊，未能抑止美國及北約利用烏克蘭對俄境內的重大攻擊，要以戰止戰，轉讓伊朗系民兵用俄武器放手打垮以色列政權，更易得到國內的支持，成效更顯，一舉而數得，一舉而可止戰。