潛住宅偷逾百玉石錶飾 拘7人

【本報訊】上周四（6日）凌晨約零時，執法部門接獲一名住戶報案，指其在柴灣盛泰道100號杏花邨一單位大門被破壞，屋內有被搜掠痕迹，單位內有逾百隻手錶、一批玉石首飾及約3萬元現金被盜，損失財物總值約58萬元。

人員經翻查「天眼」片段及情報分析後，鎖定一個本地爆竊團夥，發現於案發當日，有兩名主犯進入該幢大廈，在爆竊完該單位後，再會合另外4名同黨，合力把贓物藏匿在不同地方，意圖增加執法部門的偵查難度，同時相信另一名居於同一幢大廈的住戶牽涉案件。

至前日，人員在油尖旺區及東區拘捕4男3女（27至56歲），他們分別涉嫌「爆竊」及「處理贓物」罪，疑犯分別報稱裝修工人、清潔工、美容師及無業，行動同時搗破兩個分別藏匿涉案贓物的地點，包括一個住宅單位和一個酒店單位，並起回135隻手錶、30件玉石首飾、以及屬於受害人的失物，同時檢獲疑犯犯案時穿着的衣物，相信全部贓物已被起回。所有疑犯已被扣查，調查行動持續，不排除有更多人被捕。