涉12案盜65萬財物 2地盤賊落網

【本報訊】隨着秀茂坪區內的地盤陸續落成，執法部門留意到地盤盜竊案件有上升趨勢，經情報分析及調查後，人員鎖定一個活躍於九龍區的犯罪集團，並於上周四（6日）在深水埗區，拘捕兩名本地男子（28歲及48歲），他們涉嫌在秀茂坪區、將軍澳區、旺角區及黃大仙區，干犯9宗地盤盜竊案及3宗爆竊案，贓物總值逾65萬元。

調查人員表示，該9宗地盤盜竊案中，失物多數被放置在沒有上鎖的公共空間，使賊人有機可乘；而即使有使用密碼鎖的地方，密碼亦是由所有工人共享，令防盜效果形同虛設。另外，針對該3宗爆竊案，賊人主要鎖定裝修中的商舖及保安程度較底的地舖，趁午飯或繁忙時間直接闖入店內，偷取工具或個人物品。被捕人士已被帶走調查，調查行動持續，不排除有更多人被捕。