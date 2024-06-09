涉12案盜65萬財物 2地盤賊落網
【本報訊】隨着秀茂坪區內的地盤陸續落成，執法部門留意到地盤盜竊案件有上升趨勢，經情報分析及調查後，人員鎖定一個活躍於九龍區的犯罪集團，並於上周四（6日）在深水埗區，拘捕兩名本地男子（28歲及48歲），他們涉嫌在秀茂坪區、將軍澳區、旺角區及黃大仙區，干犯9宗地盤盜竊案及3宗爆竊案，贓物總值逾65萬元。
專吼保安薄弱地點
初步調查顯示，該犯罪集團分子會在地盤收工或繁忙時間潛入地盤，或者闖入保安較為薄弱的地點，偷取工程工具及職員個人物品，再把贓物轉售圖利。
調查人員表示，該9宗地盤盜竊案中，失物多數被放置在沒有上鎖的公共空間，使賊人有機可乘；而即使有使用密碼鎖的地方，密碼亦是由所有工人共享，令防盜效果形同虛設。另外，針對該3宗爆竊案，賊人主要鎖定裝修中的商舖及保安程度較底的地舖，趁午飯或繁忙時間直接闖入店內，偷取工具或個人物品。被捕人士已被帶走調查，調查行動持續，不排除有更多人被捕。
執法部門呼籲地盤或建築公司加強地盤的保安設施，例如安裝防盜系統、高質素的閉路電視及鎖好存放於地盤的物品等。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：