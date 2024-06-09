橋底河漂浮 中年漢溺斃

【本報訊】前日傍晚6時許，執法部門接獲市民報案，指發現一名男子在屯門青山天后路一橋底附近河流漂浮，懷疑他遇溺。消防接報趕至，迅速救起事主，惟經檢查後證實他當場死亡。人員經初步調查後，相信該名姓蔡（35歲）男子在上址意外遇溺，其死因則有待驗屍後確定。