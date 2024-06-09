扮情侶結伴同行 揭體內藏可卡因

外籍男女闖關 機場檢毒值200萬 前日機場海關人員替兩名由巴西抵港的外籍男女清關，在他們的隨身行李，檢獲潤滑劑及醫用活性碳，由於懷疑有人體內藏毒，遂把他們帶至醫院檢查。其後，該名男子排出約2.2公斤的懷疑可卡因，市值約200萬元，初步相信有人收取報酬犯案；同行女子雖無體內藏毒，惟相信她擔任護送角色，兩人擬以情侶方式掩人耳目，遂把他們一併拘捕。被捕兩人已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件明日提堂。

機場海關人員於前日，替兩名由巴西聖保羅經杜拜抵港的外籍男女旅客進行清關，關員在他們的隨身行李內，分別發現潤滑劑及醫用活性碳，由於懷疑兩人體腔內藏有毒品，遂把他們帶至醫院進行檢查。在醫院等候檢查期間，涉案男子在洗手間內排出2.2公斤懷疑可卡因，市值約200萬港元，關員同時懷疑涉案女子與案件有關，隨即拘捕兩人作進一步調查，並由海關毒品調查科接手跟進。

女疑犯任護送角色 明提堂 被捕男子34歲，報稱建築工人；被捕女子38歲，報稱幼稚園教師，初步相信有人收取近5,000元報酬犯案。初步調查顯示，被捕女子雖然沒有體內藏毒，但她與被捕男子互相認識，兩人在整個旅程一直同行，相信女疑犯在整個販毒過程中擔任護送角色，並企圖以情侶同行的方式掩人耳目。此外，經醫生檢查後，相信被捕男子體內仍有毒品未被完全排出，估計毒品會比昨日檢獲為多，他仍在醫院接受醫學觀察。該兩名被捕男女其後已被落案控以一項「販運危險藥物」罪，案件會於明日在屯門裁判法院提堂。

隨着航班復常，航空旅客人數逐步增加，海關留意到販毒分子利用航空旅客偷運毒品的情況增加，這宗案件是本年度第8宗航空旅客體內藏毒案，較去年同期增加3宗，涉案被捕人數由去年同期的6人增加至10人，檢獲的毒品數量由去年同期約6.8公斤，增加至約10.3公斤，上升了接近四成。