港鐵電巴首航 料2026年底前添30部

【本報訊】為推動低碳出行，港鐵表示，首輛電動巴士昨正式投入服務，行走K54號路線來往和田邨、港鐵兆康站及屯門市中心。首班車昨午12時正由兆康站開出，昨早有大批巴士迷等候首航，有巴士迷帶同自製橫額到場為首航打氣。港鐵透露，將進一步擴充電動巴士車隊，計劃於2026年底前，再引入至少30輛電動巴士，以逐步替換傳統柴油巴士。

內籠經調整擴闊 港鐵電動巴士由英國亞歷山大丹尼士製造，車身以白色及綠色為主色，載客量115人。港鐵營運主管（屯馬綫、輕鐵及巴士）陳志雄介紹，電動巴士較傳統柴油巴士減少逾60%的碳排放，行車時亦較為寧靜，加上因電巴的電池設計，車身內籠經過調整擴闊，特別是上層座椅與座椅之間的腳位亦有擴闊，車頂感覺較高空間感大。

他續指，新電巴配備能源再生制動系統，可在煞車時回收部分電能，供車內設備之用，進一步提升電池效能；車上採用LED照明，車頂亦裝了太陽能板供通風設備使用。另外，由於巴士採用電動摩打驅動，可減省停車等候期間需要持續運行柴油引擎的能源消耗，十分適合屬接駁性質、上落客頻繁的港鐵巴士線。電動巴士充電時間約3小時，可行走至少220公里，足夠港鐵巴士每日運行需要。巴士車頭亦增加樹擋，確保行車更加安全。

陳志雄表示，港鐵接駁巴士主要服務新界西北居民，每日平均接載超過16萬乘客。為進一步減少巴士的碳排放，港鐵早前接受環境及生態局資助，首輛電動巴士和設置充電設備。他透露，公司將進一步擴充電動巴士車隊，計劃於2026年底前，再引入至少30輛電動巴士，以逐步替換傳統的柴油巴士。同時，港鐵亦會增加更多充電設備，在屯門車廠及天水圍站附近，分別增設6個及8個充電樁。