國泰學員受訓失魂 美校煞停單人飛行

損機身偏離跑道 疑未按規定匯報 國泰航空飛行訓練學員在美國接受培訓的部分課程遭喊停，外媒報道，美國一間飛行訓練學校發出內部通告，由於培訓期間頻現飛機受損等嚴重事故及瞞報情況，決定暫停香港國泰航空公司所有學員的單人飛行訓練。報道引述消息指，現時有約250至300名國泰飛行學員在涉事的飛行訓練學校接受培訓，約150人受事件影響。國泰發言人表示，非常認真看待有關事宜，完全支持飛行訓練學校的決定，亦會與學校、相關單位及當局保持緊密聯繫，作出跟進調查。不過，國泰的回應沒有披露受影響學員數目。

外媒報道指，位於美國亞利桑那州鳳凰城的AeroGuard飛行訓練學校近日發出內部通告，稱發現國泰受訓學員近日單人飛行訓練事故次數明顯增加，決定即時暫停所有國泰學員的單人飛行訓練。校方形容相關事故並非小錯誤，其中一次事故，機翼與硬物碰撞，另一宗是飛機反彈着陸導致螺旋槳嚴重撞擊跑道，最近一次則是飛機完全偏離跑道，事件導致兩架飛機機身受損，但在其中兩次事故，學員未有按規定匯報。美國聯邦航空局前日表示，正就事件展開調查，但未有交代詳情。

美當局調查 150人受影響 報道引述消息人士指，AeroGuard現時有約250至300名國泰飛行學員受訓，約150人受是次事件影響；其他飛行訓練，包括雙人駕駛、模擬駕駛訓練，以及講堂會繼續進行。

據指，國泰自2022年初重啟見習機師培訓，計劃在2025年前培訓和聘請800名初級機師；同年該公司與AeroGuard簽訂5年合作協議，為缺乏經驗的飛行新手，以及本身已有機師牌照，但未符合香港標準、需要進修的現職機師提供培訓。

國泰跟進 支持有關決定 國泰回覆本報查詢時承認AeroGuard事件的報告，又指相關事件涉及其受訓學員，他們於成功通過培訓考核後將受僱國泰，並須接受額外的綜合訓練後，方會獲委派飛行任務。國泰強調，飛行培訓課程由持牌專業飛行培訓機構所舉辦，並由當地民航機構所規管，國泰完全支持飛行訓練學校就有關事件的決定，亦會與學校、相關單位及當局保持緊密聯繫，作出跟進調查。

國泰於疫情期間，曾以節省開支為由，於2020年10月宣布裁減逾5,000名駐港員工，加上削減薪酬及福利等引發的離職潮，導致國泰機師數量從疫情前約3,400名，降至2022年第3季的約2,400名。去年12月起至今年初，國泰一度因機師缺勤，而臨時取消不少航班，引起社會廣泛關注。由國泰機師組成的香港航空機組人員協會曾公布數據指，截至今年2月24日，國泰共有2,576名機師，相比2019年第4季少逾1,300人，只有疫情前的66.3%，預計需要3年時間才能恢復疫情前人手。