東呼即應：網購樂園失效門票 執法觸礁黑手逍遙

東呼即應助公開騙案 防市民上當 網上騙案氾濫，有市民向《東呼即應》吐苦水，指透過網上買賣平台購入主題樂園特惠門票，付費後向園方核對，竟獲回覆「你的門票經已使用」，質疑有人存心騙財，故將自身經歷公開，呼籲各界提防詐騙。園方回覆表示，會嚴肅對待任何涉嫌欺詐之虛假門票交易，並會協助執法部門調查舉報個案，呼籲訪客在官方網站或經授權銷售渠道購買門票。律師建議市民進行類似交易時，應保留所有交易紀錄，盡量「面對面」交收；旅遊業人士亦提醒，當發現特惠着數時，應致電或親自到門市查證，切勿過數到私人戶口。

吳先生家傭因快將回菲律賓，想到海洋公園遊玩，便替她嘗試在拍賣平台購買門票，向一名有3年帳戶資歷的賣家購票。為求保險，吳先生在交易前曾致電園方客服查詢，對方表示有海洋公園的門票編號便可在電話作出認證，之後向賣家以1,000元購買數張門票；他付費後收到對方發送5張電子門票，致電園方查詢時卻發現，這些門票已被使用及不成功交易，之後再聯絡賣家，發現被對方在通訊軟件上封鎖，嘗試透過「轉數快」的電話號碼聯絡對方亦不果。

一句被盜用資料難作拘捕 吳先生續指，事發後已立即向拍賣平台舉報及報案，執法部門直言交易騙案經常發生，調查有一定困難，若對方聲稱被盜用資料，也不能作出拘捕，着他在網上平台交易要小心。他表示，早前看到賣家帳戶已被封鎖，他擔心有其他人受騙，在平台發文警惕各界，有其他用戶因而避過一劫答謝他，不過他對涉事交易平台已失去信心。

律師倡相約公眾地方面交 一句被人盜用資料便可脫身，對買家可謂保障成疑。律師梁永鏗表示，針對今次事件，吳先生保留了交易騙徒的轉帳紀錄、有關訊息及電話號碼，報案後有機會可利用這些紀錄找到騙徒身份，甚至可凍結其戶口，至少可將中間轉數戶口的擁有人繩之以法。他教路，進行此類交易時，談好交易銀碼後亦要相約對方到公眾地方面交，「一手交錢一手交貨」，見面前亦要在網上看清楚貨物是否正確。

海洋公園回覆《東呼》指，會嚴肅對待任何涉嫌欺詐之虛假門票交易，並會協助執法部門調查舉報個案，呼籲訪客在官方網站及售票處或經授權銷售渠道購買門票。

騙徒犯罪手法「愈騙愈多」，近年便有專頁偽冒旅行社，以平價套票、門券吸引市民入局。永安旅遊副總經理馬世文表示，很多比較有規模的旅行社，在一些社交媒體上都已經有「藍剔」認證，消費者在這些獲「藍剔」帳戶購買產品比較有保障，亦可透過電話或到分行查詢，確認相關產品及帳戶真偽。他提醒市民，若發現收錢帳戶是私人戶口、公司名字或英文拼寫出錯，應警惕是騙案，直言「九成九是假」。

香港去年錄得近4萬宗騙案，較2022年上升超過40%，當中約70%至80%均屬網上騙案，其中涉及網購及投資特別多，分別佔逾8,900宗及6,300宗。《東呼》以往已多次提醒，要高度警戒網騙、電騙，尤其現時盛行「二次詐騙」，騙徒覷準騙案苦主急於討回損失的心理，假冒法律團隊，聲稱為受害人追討騙款，實際上是取得其信任後收取服務費或行政費騙取金錢，呼籲市民見到「着數」，必定要審慎查證。

吳先生在拍賣平台購買門票，交易後疑被騙。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇