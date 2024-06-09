醫健：伶牙俐齒：擊破口腔清潔小迷思

為避免刷傷牙肉以及牙腳面（俗稱刷蝕牙腳），病人應該選用軟毛或是超軟毛牙刷，中度以及硬度牙刷不建議使用。要避免刷傷牙齒，除了選對牙刷硬度外，用力也要刻意放輕，以及每一下刷下去大概兩隻牙的長度就要回力，可以避免發力過大。

牙刷硬軟度怎樣選擇？ 通常外側面比較容易刷得到，病人力度不受控的機會也較大，所以要謹記：易刷的部分不是展現清潔決心的位置，而是要放輕力度不要意外刷蝕的地方！

電動牙刷比手動牙刷好嗎？ 研究顯示，如果正確地使用兩種牙刷，兩者都能有效地清潔牙菌膜。所以，在正常情況之下，手動牙刷也足以清除牙菌膜，保持口腔衞生。然而，電動牙刷的轉速及壓力顯示燈/計時等功能的確可以協助病人清潔牙齒，在筆者的立場，有特定情況，例如容易有牙漬的病人、手部不靈活的病人、或是有力度控制障礙的病人，筆者都會建議可以用電動牙刷，看看可否改善情況。如果一般的情況下，選擇任何一樣也不是問題，說到尾都是正確使用最重要。

我天天用牙籤清食物渣滓的…… 清潔牙縫的意思是清走牙縫兩邊牙腳面的牙菌膜，對象是白黃色的膜，並不單單是處理「攝食物」的不適。攝食物當然也要處理，食物渣滓長時間停留在牙縫內也可以構成發炎，不過食物處理後，牙菌膜的清潔並不能靠牙籤清好，正確地使用牙線或牙縫刷清潔牙縫會比較適合。再者，如果病人自己忽然發現牙縫攝食物的情況比以前明顯嚴重了，可能牙齒出現狀況了，可以是蛀牙、牙周病、智慧齒長出、補牙物料脫落等等，理應及早求醫搞清楚問題所在。

水牙線是懶人恩物嗎？ 水牙線簡單來說，是一個會噴小水柱的儀器，用作清潔牙縫的。十多年前的文獻一直對水牙線的成效抱有疑問，但近年的文獻已偏向認同水牙線的效果可以媲美傳統牙線及牙縫刷。不過說到尾，正確地使用不同工具才是最重要的一點，而不同的病人也可能適合不同的工具，例如用傳統牙箍矯齒的病人，水牙線因為可以射入深入的位置可能會有額外優勢，又或是牙周病病人可能牙縫比較大，病人要有效地使用水牙線難度可能較大，反而大號的牙縫刷會更容易清潔。不過，若果病人先用牙縫刷，再外加水線作為輔助，而不是取代，醫生當然無任歡迎了。

牙周治療科專科醫生 陳溢謙