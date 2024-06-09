不倒翁機械人 潛渠管全方位拍攝

【本報訊】地下管道檢測工作甚為危險，渠務署引入「球形地下管道檢測機械人」協助監測地下管道工作，藉「不倒翁」式設計，讓機械人即使在急流中移動，亦可以保持直立方向，並穩定地拍下管道內的畫面及片段，不會出現「翻船」情況。雨季來臨，機械人又派上大用場了。

毋須駁電線 隨水漂流 該款機械人內置攝影穩定系統，並透過AI應用提升影片質素，以解決地下管道及隧道的密閉空間檢測限制。機械人不需接駁電線，可以隨水漂流，拍攝清晰的360度全景影片，供渠務人員透過電腦清晰查看管道的狀況，及時安排維修。渠務署指，該項發明於2024「日內瓦國際發明展」奪得金獎，機械人來頭不小。

負責設計機械人的研究中心曾解釋，球形「不倒翁」下水道檢測機械人的設計，是為克服下水道的挑戰，其重量集中於一點，加上球體設計，可以穩定工作。由於機械人採用了新晶片，運算速度甚高，能夠以360度全方位拍攝及錄影。工作人員取得有關片段後，會利用人工智能組合出一個360度實景圖，方便工程人員透過電腦查看管道情況。