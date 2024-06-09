深化交流 醫學會內地機構簽合作備忘

【本報訊】為深化醫學人才交流，昨日香港醫學會與內地一所醫療機構，簽署為期一年的《香港與內地醫療人才培養及交流先導計劃》合作備忘錄，建立試點交流計劃，讓香港醫學生到中國內地醫院進行培訓和交流，並將會推出持續醫學進修課程供兩地執業的醫生參與，冀擴闊人才交流的深度及廣度。

推持續醫學進修課程 代表簽署有關合作備忘錄的，是香港醫學會副會長楊協和、以及新風天域集團執行董事兼大灣區首席運營官蕭毅晃，並由香港醫學會會長鄭志文，和睦家醫療首席執行官吳啟楠等人共同見證。鄭志文指香港醫學會十分重視醫學界年輕一代的發展，由於內地醫療病例多，對於香港醫學生而言是非常好的學習機會，相信今次跟內地的醫療機構合作，能為開展兩地醫學人才培養，以及日後進一步合作奠定基石。

其實在上個月，香港醫學會與中華醫學會簽訂備忘錄，合作安排本港醫學生到北京協和醫院進行學習。期間亦到訪新疆和北京，與當地醫科大學、醫院、醫學會和相關政府單位建立合作關係及進行醫學生交流。未來，香港醫學會將繼續與更多醫學單位協作，深化醫學人才交流。