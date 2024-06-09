饒宗頤文化館一連3日辦非遺展

【本報訊】每年6月第二個星期六為「國家文化及自然遺產日」，今年多個團體聯合舉辦「非遺六月」盛事，昨日起至10日一連3日於饒宗頤文化館舉辦一系列文化活動，包括講座、學術交流會、興趣工作坊和公開展覽，並設有文藝手作攤位，讓市民享受文化旅遊體驗。

設手作小食攤皮影戲 此次「非遺六月」盛事活動，將有10場非物質文化遺產工作坊和展覽，晚上更有超過100名青年參加的「非會議」，還有來自大灣區的學者、專家和傳承人參加的主題學術峰會。

現場設有約70個文藝手作攤位，包括小食、塔羅和自家飾品等。另外，還有皮影戲、小型的龍頭骨架和點心竹籠藝術為主題的非遺工作坊。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日出席開幕禮時表示，政府正積極提高社會對非遺的認識，康樂及文化事務署亦曾在荃灣三棟屋首度舉辦了非遺專題活動，讓市民加深了解香港和內地的非遺文化。

大會籌委會主席劉智鵬則稱，昨日安排近30個非遺項目展示其作品，更邀請了港島薄扶林村的火龍到場，劉希望明年能有更多的團體能參與合辦「非遺六月」各項活動。薄扶林村火龍會主辦人蕭崑崙指，希望更多人認識薄扶林村、認識火龍文化，故選用了更多外界模式推廣。