公僕守則 政策有義務支持 國安須放高位置

當局指內容非新要求 應有職業操守 公務員事務局向全體公務員發出通告，頒布更新版《公務員守則》，公務員團隊須共同恪守12項基本信念，包括維護憲制秩序及國家安全；以民為本；盡忠職守等。該局指更新版《守則》已即時生效，所有公務員和其他政府僱員，包括受聘於非公務員合約僱員計劃、退休後服務合約計劃及其他非公務員聘用條款的僱員均須予以遵守。公務員事務局局長楊何蓓茵昨指，今次有系統和清晰地列出對公務員的要求，內容非新要求，而公務員有義務支持政策，稍後會多做宣傳教育。

楊何蓓茵昨出席電台節目時表示，是次內容並非新要求，而是因應國家安全作出調整，系統及清晰地列出對公務員的要求。她重申，公務員要了解國家安全觀，當局將針對中高層公務員舉辦講座，並在基層公務員入職培訓時，加入相關內容，國家安全是工作一部分，並「要放在很高位置」。

需維護政府一致性 保留公務員政治中立字眼方面，楊何蓓茵表示，早前部分人對公務員政治中立有誤解，認為是不支持政府、亦不支持反政府。她強調，實際上公務員有義務支持政府政策，鼓勵公務員在政策醞釀階段提出意見，但政策推出後，就不應公開批評。公務員發表意見時，亦要小心被視為官方立場。她說難以想像私營機構僱員可以公開批評公司，而公務員應有職業操守，在公眾面前維護政府的一致性。

被問到公務員能否參與公眾集會，楊何蓓茵表示，公務員都有政治生活，但重申參與的活動不能與工作有利益衝突，即使一般市民，都要留意活動會否變質或被騎劫，公務員尤其要小心會否被誤以為支持相關活動。她又提到，政治責任由問責官員肩負，但公務員本身都有行政責任，如果行事不當，可能影響升遷甚至被迫令退休。

加薪調整空間不大 至於行政會議同意高、中、低層公務員劃一加薪3%，加幅低於薪酬趨勢調查淨指標，楊何蓓茵指，生活費用和私營市場薪酬確實都有增加，明白公務員工會有意見。惟當局考慮到政府財政狀況，必須審慎理財，相信調整空間不大。

她又指，過往18年，政府實施「低跟中」做法，基層公務員跟隨中層加幅，累計額外加幅達到15%，認為公務員薪酬相對私營市場同等工種，仍然有可比性。