流感威脅未除 嚴重死亡個案續升

【本報訊】困擾本港近半年的流感高峰期有望回落，根據最新監測數據顯示，流感確診及入院率連續3周下跌，其中確診率已連續兩周低於基線水平，學校及院舍爆發影響人數自4月以來再降至雙位數水平，惟嚴重及死亡個案仍按周上升，反映威脅未除。有專家早前分析，冬季流感高峰期未完，但夏季高峰期已見端倪，將再爆發甲型H3病毒，最新數據亦可見H3病毒佔比確有上升。

確診入院率連跌3周 當局於年初宣布本港踏入冬季流感高峰期，至今已21周，根據衞生防護中心日前公布，前兩周（5月26日至6月1日）的流感檢測數據持續回落，期內收集9,724個呼吸道樣本中，658個驗出流感病毒，比率為6.77%，已連續第3周下跌，亦持續兩周跌穿9.21%的基線水平；已分型的檢測中，甲型H1流感比例仍然最高，佔87%，但比前一周輕微下跌一個百分點，而早前專家稱會於夏季再度爆發的甲型H3病毒，則佔10%，比前一周增加兩個百分點。

同期公院入院率為每一萬人口0.47宗，亦是連續第3周錄得下跌，而學校及院舍爆發則有20宗、97人受影響，是近7周以來受影響人數再跌至兩位數水平。不過，中心同期錄得71宗嚴重個案，按周仍增18.3%，其中46宗死亡，亦比前一周增加一宗。

新冠方面，中心公共衞生化驗服務處同期收集8,062個呼吸道樣本中，327個驗出新冠病毒，比率為4.06%，是自上月中以來持續下跌，反映本地整體新冠病毒活躍程度有下降趨勢；嚴重個案基因分析結果顯示，KP.2變種病毒株的比例有增加，由前一周的2.7%增至4.3%。