兒童風濕病失控 礙發育損器官

【本報訊】不少人以為風濕病是「老人病」，只會影響長者，但原來兒童亦可能患上此病。專家指，兒童風濕病由免疫系統失調引起，若不受控會影響兒童發展及學習，以至長大後的工作及生活能力，若兒童關節持續紅腫疼痛，甚至影響日常活動，並伴隨發燒、紅疹等徵狀，便可能患病，應盡快尋求治療。

關節腫脹疼痛或已患病 香港兒童醫院兒科專科駐院醫生蔡琇然表示，兒童關節痛的成因可以多方面，例如意外受傷、細菌感染、生長痛、癌症或風濕病，而兒童生長痛的情況多發生於4至12歲，不會影響健康，毋須特別治理；若關節發紅、腫脹，而且摸起來燙熱，持續疼痛或疼痛頻率增加，痛到走路一跛一跛或已影響日常活動，並伴隨發燒、出紅疹、食欲不振、淋巴腫脹等其他徵狀，便可能患上兒童風濕病。

蔡琇然指，基因突變及後天環境因素，如微生物感染、曬太陽、寒冷潮濕、賀爾蒙分泌等，都可能會導致免疫系統失調，導致兒童風濕病，若病情不受控，會影響身體不同器官喪失應有功能，繼而影響兒童的健康和發育，以至長大後的工作及生活能力。

治療方面，蔡琇然表示目前風濕病治療首要目的，是以對身體造成最少不良反應的治療方案控制病情，藥物治療包括非類固醇類抗發炎藥、類固醇及免疫調節劑（包括傳統抗風濕藥物及生物製劑）等；而非藥物治療則包括物理治療、職業治療、均衡飲食及心理輔導。她指出，藥物治療加上復康訓練，以及保持良好生活習慣，可改善兒童病情，讓其身心正常發展，提高生活質素，享受家庭及學校生活。