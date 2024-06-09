校政矛盾浮面 官網悄悄「行動」 港大兩套管治名單刪除

【本報訊】香港大學校政管治矛盾持續多日，大學官網昨日靜悄悄刪除早前各自陣營公布的大學高層管治名單，網上相關連結亦已失效或被移除。教育局局長蔡若蓮昨日則指，關注港大事件的發展，希望各方能加強溝通，她又稱「相信（事件）很快會有決定」。

多名港大校友及前校委會成員近日相繼向港府發出聯署信，要求維護港大百年校譽，香港大學生學生會學苑昨日發文，透露校網在凌晨時分已有改變，原本網上設定的「大學主管人員」網頁（包括校長、副校長等校方高層名單）連結失效，點擊連結後，又只能重新導向主網頁。同時，包含新任副校長名單的校董會及教委會成員名單網頁連結亦從「管治架構」網頁中移除。

此外，校長辦公室網頁中，以往列出校長及副校長資料的「領導團隊」連結按鈕已失效，「領導團隊」原有網頁亦被移除。變動後，港大官網不再像早前呈現兩套管治名單。

教局：望各方加強溝通 蔡若蓮昨日表示，機構中有不同意見十分正常，認為只要開心見誠，加強溝通，回歸教學初心，就能克服困難。社會對大學有很高期望，希望大學能向更高質量發展。她指出，香港有5間大學在QS世界大學排名列100強，名次有進步，反映大學在學術研究、國際學術聲譽及國際化表現出色。下學年起，八大非本地生學士學額上限，將由兩成增加至四成，政府已加快學校宿舍供應，並研究增加教學空間。她相信大學會循序漸進增加招收非本地學生，不會一次過將名額用盡。