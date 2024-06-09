正生董事會 指政府拖欠350萬 願售物業渡難關

稱陷財困之災 停運書院痛苦無奈 基督教正生會旗下的正生書院前日突然宣布，下月7日將停運，政府即晚狠批正被通緝及潛逃的正生會前董事林希聖、陳兆焯和正生會惡意炮製此次停運事件。事隔一日，正生會董事會發表聲明，指停運決定屬無奈且痛苦，再次表示是因資金被凍結、封堵和拖欠，又提及該會遭執法部門凍結400萬流動資金，政府亦拖欠350萬元工程款項等。教育局局長蔡若蓮昨日表示，目前政府向正生書院聯絡尚未取得回覆，一旦事件落實，政府會協助受影響學生轉校。

停運消息傳出後，位於芝麻灣的正生書院昨日如常運作，有學生及書院人員返校執拾物件。正生會董事會主席劉民和及副主席蕭如發於昨午發表聲明，指停運是「無奈、痛苦的決定」，由於資金被凍結、封堵和拖欠，包括被執法部門凍結的400萬流動資金，以及有被政府拖欠工程款項。正生會願以最大誠意，出售物業渡過難關。

校監：戶口轉新簽名可解決 聲明還指，涉及詐捐的董事會成員已經完全辭去董事會職務，強調該會正在努力配合調查，以便早日恢復正常運作，但其表示不能透露具體調查細節。

正生書院校監崔康常表示，若按照政府要求行事，將戶口名字轉新簽名，則所有問題都能解決，他對正生會幾個月都未能更改簽名表示不理解。

18師生受影響 教局將協助 蔡若蓮則稱，正生會在無通知當局下自行宣布停運，約10名學員及8名老師受影響。當局會了解學員、家長及監護人對未來發展的意向，提供轉學協助及就業輔導。至於政府會否再向正生書院撥款支持運作，蔡若蓮指撥款涉及公帑運用，不應縱容將責任推向政府的行為，否則是不負責任。禁毒基金早前已撥出180萬元的應急援助金，供學校應付日常運作及支付老師薪金。她又呼籲有關人士負起應有責任，將捐款及資源用於學生身上，並配合有關部門的調查工作。