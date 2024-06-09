尖東海旁 一連9日特色美食慶節

【本報訊】為迎接端午節假期，本港有連串節慶活動。香港旅遊發展局一連9日在尖東海旁舉行端午節活動，尖沙咀星光大道的「嚐味當夏美食街」昨日揭幕，現場設有10個攤檔，售賣以端午節糉子為靈感的冬甩等，同場置有LINE FRIENDS打卡點，以及銷售專為「香港國際龍舟邀請賽」設計的限定紀念品。

昨日起至本月16日，尖沙咀星光大道設有多個攤檔，供應本地特色小食、消暑飲品和甜品，包括瑤柱蛋黃鹹肉糉、以端午糉子為靈感的咸蛋奶酥及豆沙煉奶冬甩、加入糖葱餅元素的咖啡等，市民及旅客可一邊享受小食及飲品，一邊觀賞龍舟邀請賽。活動開放時間為中午12時至晚上9時。

明有煙火無人機表演 另外，即日起至7月1日，星光大道將有一眾LINE FRIENDS角色以夏日旅遊及龍舟選手造型登場，供市民旅客打卡。同場設有相關期間限定店，發售多款香港限定紀念品，包括T恤及毛公仔鑰匙扣，以及今年新推出的環保餐具套裝、手機殼、隨身袋等。部分龍舟主題商品為會場獨家限定，例如沙灘毛巾及徽章等。

重頭戲「香港國際龍舟邀請賽」將於本月15及16日一連兩天於尖東海旁舉行。為配合節日及比賽，旅發局將分別於本月10日及15日，在對岸灣仔舉行無人機及海上煙火表演。另外，無人機演出前，下午6時至8時灣仔海濱將有免費雪糕派發。每人限取一杯，送完即止。