京港滬港高鐵臥鋪車 採一地兩檢

【本報綜合報道】京港和滬港直通車周六（15日）起升級由高鐵臥鋪動車運行，總站由香港紅磡改為西九龍，為首次引入睡眠設施。內媒上周四（6日）介紹，該列車在4大方面都有很大提升，分別為行車時間、通關便利程度、列車舒適度和通達範圍。運輸及物流局局長林世雄表示，兩列首發臥鋪的車票已於上周三（5日）起開始發售，乘客反應熱烈。

高鐵港段增湖南長途線 報道指，列車設備設施更加先進，均為16卡配置，可載約600名乘客，由13卡臥鋪、一卡餐車及兩卡二等座車廂組成，來往上海虹橋的列車更設有一卡高級動臥車廂，讓旅客乘坐更為舒適。通達範圍也更加廣泛，可在京港、滬港高鐵列車沿線的石家莊、廣州、深圳北、杭州東等多個站點出發或到達。

與以前的城際直通車相比，該列車車程縮短約一半時間，從香港西九龍站前往北京全程約12小時34分，前往上海全程約11小時14分。通關則由原來「兩地兩檢」的通關模式，改為跟西九龍站一致的「一地兩檢」。另外，高鐵香港段在周六起同步開通一條往來湖南省的長途線，增設邵陽等6個新站點，往來西九龍站及廣州東、深圳北等短途站亦會增加班次。

林在網誌又提到，2023年全年經香港西九龍口岸出入境的旅客共約1,965萬人次，創出高鐵香港段開通以來的新高。在今年首5個月，高鐵香港段平均每天接載近7萬乘客人次，較疫情前2019年的平均每天約4.6萬人次，上升50%。