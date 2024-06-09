端午連假 港人北上盡興 港店坐困愁城

放3日又起程 僅前天已36萬人離境 端午節加上周末，市民可放假3天，大批港人又趁假期逍遙遊。前日（7日）本港各出境口岸已湧現離境人潮，出入境人次統計顯示，前日的出境人流多達36.27萬人次，較一般周五多近10萬人次。其中陸路口岸離境人次增幅最為誇張，4大口岸均錄雙位數增長，港珠澳大橋離境人次較一般周五增加了61%；深圳灣口岸增加36.5%；羅湖及落馬洲支綫亦分別上升29%及21.4%，昨日下午是另一個離境高峰期，西九龍高鐵站及直通巴均客源不絕，港珠澳大橋更出現擠塞，北上人潮洶湧。有餐飲業界人士預計，端午節連假每日會有40萬名港人離境，預料今年端午檔期的生意或下跌20%至25%。

出入境人次統計顯示，前日港人出境總人次為36.27萬，羅湖口岸佔最多，共有8.51萬人次離境；其次為落馬洲支綫，有6.8萬人次；深圳灣口岸亦錄得4.16萬人次離境。另有3.66萬及3.34萬人經港珠澳大橋及香園圍離境，高鐵西九龍離境人次則有2.73萬。

經港珠澳橋出境 激增逾6成 由於前日是端午連假前夕，本報特別比較前日與一般周五的離境人次，發現前日離境人潮明顯較一般周五高，而且是各大口岸同步激增，4大口岸的離境人數均較一般周五有雙位數增長，如前日有3.66萬人次經港珠澳大橋離境，較上一個星期五多近1.4萬人次，增幅高達61%；其次是深圳灣口岸，離境人次增長36.5%，上周五只有4.16萬人離境，前日額外多了1.11萬人離境；羅湖及落馬洲支綫上周五則分別有8.51萬及6.8萬人離境，較上一星期多了1.91萬及1.2萬人，增幅為29%及21.4%。

昨日是周末，早上已有大批市民離境，港珠澳大橋車道一度擁擠，口岸對比平日多了不少由香港乘搭金巴前往澳門的旅客，澳門交通事務局需實施多項臨時交通安排，包括預留較平日更多位置予酒店及娛樂場穿梭巴士上落客，及在抵澳出口設櫃台派員解答旅客問題等。有旅客表示雖人數眾多，但經香港通關後即可直接上車，過程非常暢順，大多都是藉假期過來吃喝玩樂，又指會過夜消費。

高鐵西九站 排逾10分鐘入閘 中國鐵路12306網站亦可見離境旺象，截至昨晚6時半的售票情況顯示，晚上8時45分至11時由香港西九龍站開往內地福田及深圳北的高鐵列車座位幾近全數爆滿，不論是「一等座」或「二等座」均顯示為「候補」，只剩下少數座位。而高鐵西九龍站昨早已出現人潮，在離港閘口，市民一度要等候十多分鐘方能入閘，大部分港人指趁端午節北上探親；另雖有不少旅客入境，但部分人指來港並非為歡度節日。旺角直通巴站亦見不少市民結伴拖篋北上。

業界指煙火扒龍舟難吸引旅客 香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，預計端午節連假每日會有40萬名港人離境，加上內地及海外入境數字整體不理想，勢對本港的餐飲及零售業造成影響，若與過往長假期或周末比較，業界預計今年端午檔期的生意額或下跌20%至25%。他說，即使端午節有一連串活動，譬如煙火、扒龍舟等，相信都不能吸引太多旅客來港；又指港人離港消費變成常態，業界均擔心每逢周末店舖生意會否進一步沉底，認為政府應反思如何吸引港人留港消費及多點旅客來港。