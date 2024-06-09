被搬落車 過程前後不足半分鐘

【本報訊】24歲男事主在遍體鱗傷及昏迷情況下，被人棄於北區醫院對開的保健路行人路，至於其死前經歷的遭遇、涉案人士身份仍在進一步調查，是否死於非命仍有待驗屍作進一步確定。不過，在事主倒臥位置附近，有閉路電視鏡頭卻拍攝到有形迹可疑男子駕乘私家車，在駛至醫院外停下，兩名男子下車後隨即上車離開，其後便發現事主昏迷在地，因此相信有人蓄意把事主棄於上址。

兩黑衫黑褲男戴手套行事 從閉路電視錄影片段所見，昨日清晨時分，一輛懷疑涉事的深色私家車，在駛至保健路一行人過路處，並且停在黃色斑馬線之上，雖然當時時間尚早，但畫面仍可看見對面線有車輛途經。待一輛的士駛離上址後，兩名穿黑衫黑褲的男子，隨即從該輛深色私家車落車，他們俱戴上白色手套，懷疑夾手夾腳合力把事主抬離車廂後座，並放置在距離車輛大約3米外、即行人路與單車徑之間的地上。

期間，兩名黑衣男人動作迅速，絲毫未見慌張，在把事主搬到上址行人路後，頭也不回便折返私家車，驅車往百和路方向離去。至於懷疑把事主棄置的過程，前前後後不超過半分鐘，而且涉案人士謹慎地佩戴手套，相信是避免留下指紋等證據，從而導致身份曝光，並藉此增加執法部門的偵查難度。