撥亂反正：印度經濟崛起之路

一連兩日分析了墨西哥選舉及其新政府面對的挑戰，今日談談同樣剛進行過大選的印度。與墨西哥一樣，印度經濟近年表現優異，有人形容為「印度奇迹」，或多或少也是受惠於美國對中國的制裁打壓，尤其在科技方面。

印度人普遍數學好、IT勁，又識英文，更重要的是印度乃美西方用作制衡中國的最大（不論是人口、面積或政經軍事力量）棋子，自然成為許多美西方企業的資訊科技外判商和後勤基地，久而久之，也促成了不少本地創科研發和獨角獸企業，成功傳銷海外，甚或反攻西方。

此外，印度人口早前剛超越中國，成為全球第一人口大國，而且平均年齡極低，就像二、三十年前的中國，產生幾何式的人口紅利，令印度GDP於總理莫迪任內首度超越其前宗主國英國，預計在一、兩年後更可以追過日本，成為世界第四大經濟體，僅次於美國、中國和德國。經濟增長快，創科發展佳，帶動印度股市近年屢創新高，總市值、交投量與集資額均已超越港股，金融服務業發展迅速。

然而，科技與金融行業雖然賺錢又快又多，但能夠創造的中低層職位卻有限，只有少數高學歷、高技術，或本身已有一定資產的人可獲益，無法滿足增長過快的年輕人口就業需要，並令印度本已相當嚴重的貧富懸殊進一步加劇。根據不同計算方法，印度年輕人的失業率高達兩成七至四成半，不少低下階層抱怨未能受惠於莫迪標榜的「印度崛起」或「印度復興」。

莫迪曾提出「印度工廠」概念，希望效法中國發展成為世界工廠，一來增加外匯收入和吸引外來投資，二來創造更多中低技術職位，解決年輕人失業問題。起初有一定成效，後來卻停滯不前，明日再談。