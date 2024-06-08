龍吟虎嘯：首次稱為「台獨武裝」

中國國防部長董軍最近在香格里拉對話會上，首次把台灣的軍事力量稱之為「台獨武裝」，引起兩岸關注。董軍說，「台獨」分子螳臂當車、自欺欺人，我們對待「台獨武裝」就像甕中捉鱉，不足掛齒。

過往，大陸對台灣軍事力量曾經延用內戰時期的稱謂——「國軍」，也即「國民黨軍隊」，近些年稱為「台軍」——「台灣地區軍隊」，現在稱為「台獨武裝」，是因為在民進黨、蔡英文、賴清德當局的圖謀分裂國家下，「台軍」發生了根本性質改變，成為「台獨」分子手中的工具——謀獨和護獨的工具。大陸要實現統一、粉碎「台獨」，就要消滅這支「台獨武裝」。

「台灣軍隊」在蛻變成為「台獨武裝」的過程中，得到美國催谷，稱為「武裝台灣」。美國「武裝台灣」，從軍隊到「人人發送一支AK47步槍」，其目的就是要支持、護衞「台獨」，支持和護衞「分裂中國」。為此，美國大量對台軍售，派特戰部隊訓練台軍，制訂作戰計劃，提供情報，參加環太平洋軍演，派送作戰人員進入指揮系統……與此同時，民進黨當局、「台獨」分子還對台軍長時期「洗腦」，仇恨大陸、仇中反共，「為保衞台獨而戰」。可見，這支「台獨武裝」由民進黨當局、「台獨」分子打造，由山姆大叔訓練武裝甚至指揮作戰。

對於這支「台獨武裝」妄圖「以武抗統」，大陸視其為螳臂當車。董軍表示，我們對任何的「台獨」極端情景、情勢，準備得非常充分，完全有能力對付「台獨武裝」，就像「甕中捉鱉」。這個「甕中捉鱉」，是對打掉、消滅整個「台獨武裝」而言的，也是對捉拿、斬首「台獨頑固分子」而言的。多年來那些身居高層的「台獨頑固分子」，一廂情願地以為他們有20多萬台軍，有美國的支持，最低限度一旦開戰，可保證他們「安全撤離」，逃之夭夭。他們不肯相信解放軍的制空制海、捉拿斬首能力，可以令他們成為「甕中之鱉」。