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貓咪誤困鼠籠 惹虐畜疑雲
貓咪誤闖的老鼠籠。（沈厚錚攝）
【本報訊】昨日清晨6時許，有街坊在黃大仙美東邨美德樓對開近花槽位置，發現一隻貓咪被困在老鼠籠內，由於懷疑有人虐待動物，遂慌忙報案求助。執法人員接報到場，經初步調查後，相信該隻貓咪誤闖籠內，其後打開老鼠籠放走貓咪。
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