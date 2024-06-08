要聞港聞

貓咪誤困鼠籠 惹虐畜疑雲

貓咪誤闖的老鼠籠。（沈厚錚攝） 貓咪誤闖的老鼠籠。（沈厚錚攝）
貓咪誤闖的老鼠籠。（沈厚錚攝）
【本報訊】昨日清晨6時許，有街坊在黃大仙美東邨美德樓對開近花槽位置，發現一隻貓咪被困在老鼠籠內，由於懷疑有人虐待動物，遂慌忙報案求助。執法人員接報到場，經初步調查後，相信該隻貓咪誤闖籠內，其後打開老鼠籠放走貓咪。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc