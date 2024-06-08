圖書館體罰女兒 母被捕

【本報訊】昨日下午，網上社交平台流傳一段懷疑虐兒影片，片長約3分25秒，貼文指地點在長沙灣保安道公共圖書館。影片甫開始，顯示一名女子、一名女童及一名男童，圍坐於圖書館一張矮枱溫習，片首即見女子怒斥女童溫書速度慢，「已經3點鐘，10個字都未溫完，出去啦！出去打你呀我同你講！我忍唔到㗎喇！」其後女子伸手搣向女童臉部，並再罵她「完全唔識！你上咗堂呀？咩問題呀？咁都數唔到？」

惟女子怒氣未消，爆粗怒罵女童一番後，竟然出手掌摑女童右臉，女童捱打後立即擰頭。未幾，該女子一手扯起女童將其推走。同時，影片角度亦轉至相信是大廈後樓梯，該女子出手懷疑大力打向女童，片段至此結束。女童由始至終均沒有駁嘴，僅默默不斷擦拭眼淚、飲泣及抹面。

執法部門表示，昨日下午約2時半，一名女子懷疑在長沙灣保安道一圖書館內因管教問題多次掌摑一名女童。人員經調查及翻查「天眼」片段後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕一名姓劉（35歲）女子。據悉，她是該名女童的母親。執法部門確認有關女童安全，並把她送院作詳細檢查和轉介有關家庭予社署及其他相關機構以提供支援。

管教問題 父疑襲9歲女 另外，昨日上午9時48分，一名社工跟進個案期間，發現一名9歲女童在秀茂坪樂華南邨敏華樓寓所內，疑因管教問題被其30歲父親襲擊。女童肩部受傷，需由救護車送往聯合醫院治理。人員經初步調查後，把案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，暫未有人被捕，並聯絡女童父親助查。