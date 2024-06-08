走私電子產品舊底板 遠洋船檢貨值8000萬

海關近日查驗兩個經遠洋船由香港運往馬來西亞的貨櫃，揭發櫃內藏有大批懷疑走私貨，當中包括各種新舊電子零件和產品，另有需要向有關當局申領許可證的電子廢料，估計市值共約8,000萬元，案中暫時無人被捕。根據資料，海關今年暫時錄得5宗案值超過5,000萬元的海路走私案，而近期把走私貨含糊申報為金屬材料的案例並不罕見，海關會密切留意相關趨勢，以免被不法分子蒙混過關。

本周二，海關透過情報分析及風險管理，鎖定兩個準備經遠洋船運往馬來西亞、分別報稱載有鋁材和銅合金的可疑貨櫃。文件顯示，相關貨櫃的寄貨人是香港同一間物流公司，至於收貨人則為馬來西亞兩個不同地址。而關員進行詳細檢查後，從目標貨櫃檢獲大量未列艙單貨物，包括不同類型的電子零件和電子產品，例如新的集成電路、電容器、LED燈飾等，另有一些舊的顯示屏、底板和其他電子廢料，估計貨物總值約8,000萬元。

港物流公司運往馬來西亞 調查人員表示，案中檢獲的新電子產品和零件，如果被成功偷運至目的地，估計需要支付5%至10%進口銷售稅；至於舊的電子廢料要運往馬來西亞，需要獲得當局批准，香港的環保署始會發出許可證，初步不排除有資源回收公司為了逃避制度規管，因而鋌而走險。

人員續指出，本案是海關在今年偵破的第5宗案值超過5,000萬元的大型海路走私案。走私分子一向會不斷改變走私模式和渠道，採用貨櫃形式屬其中一種常見手法，企圖「一次到位」減低風險。此外，案中的走私貨物被虛報為金屬材料，由去年至今，海關共破獲9宗手法相類似的走私案，由於金屬材料屬常見的進出口貨物，估計走私分子認為以含糊形式作出申報，可以減低海關的警覺性。海關強調仍在調查案件，正循貨物來源等多方面展開追查，不排除稍後有涉案人士被捕。