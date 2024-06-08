掩護式投標呃1300萬資助 3公司1董事罰131萬

【本報訊】競爭事務審裁處昨日對一宗合謀案件發出命令，涉案者是申請遙距營商計劃（D-Biz）的企業，相關人士及機構提交資訊科技方案的報價時涉參與合謀行為，案中部分公司和董事已經承認有合謀行為，並被要求支付罰款。競委會表示，此案件是本港首宗與政府資助計劃有關的合謀案件。

首宗濫用公帑合謀案件 本案有3間涉案公司以及一名董事承認有合謀行為，案件已經達成和解，涉事的公司及董事合共需要支付131.2萬元罰款等，涉事董事被取消在兩年內於任何公司擔任董事的資格。

競爭事務委員會歡迎上述結果，競委會行政總裁畢仲明表示，這宗案件是本港首宗濫用公帑的合謀案件，亦是首次利用數據篩選識別出可疑的投標模式，顯示當中可能存在反競爭行為和首次成功與公營機構合作。案情顯示，涉案人士在疫情期間，向政府資助計劃投標時，以掩護式投標等行為合謀定價騙取資助。本案共涉及189份D-Biz申請，獲批的政府資助額合共約1,300萬元。