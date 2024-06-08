呃按揭囚6年半 前警司陳凱港提上訴

【本報訊】警司陳凱港涉嫌於2019年連同曾任總督察的前同袍，欺騙按揭貸款逾2,630萬元。經審訊後，陳凱港被裁定兩項欺詐罪罪成；其前同袍則一項欺詐罪成，另一項則脫罪。陳凱港判監6年半、前同袍則判監禁5年。據司法機構文件顯示，陳凱港不服定罪及刑期，並於上周四（5月30日）向上訴庭提出上訴。法庭現時尚未就案件排期作聆訊。

不服定罪及刑期

兩名被告依次為無報稱職業的陳凱港（50歲）及報稱商人的汪浩毅（49歲）。陳於案發時為警司，汪是陳在警校受訓時的同學，汪曾於警隊任職但案發時已離職。陳凱港的代表律師於審訊時曾指，陳曾出版著作，並以「haba sir」之名售賣產品，屬公眾認識的人物，沒有刻意隱瞞警察身份。但法官並不認為陳是一般公眾認識的人物，如沒有相關文件證明，作審批的職員並不會知道他是警察，最終裁定他罪成。