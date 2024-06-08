報假案浪費人手 消防隊目囚5周

稱有人企跳醫院火警 累同袍疲於奔命 消防隊目涉嫌於一日內分別虛報有醫院火警警報啟動、有人困於筲箕灣某大廈升降機，及有人要從商場躍下。他被控虛假火警警報及浪費警力等4罪，經東區裁判法院審訊後，裁判官屈麗雯早前裁定當中3罪罪成，餘下一罪罪名不成立。屈官昨判處被告監禁5周，辯方表示會就定罪提出上訴，屈官批准被告以兩萬元現金保釋等候上訴。屈官指明白被告前途盡毀，認為實屬可惜，但案件嚴重性在於被告行為浪費大量人力物力，令消防員疲於奔命，被告亦是消防員，卻未能以身作則。

准現金保釋等候上訴 被告劉浩殷（46歲）、報稱消防隊目，共被控4項控罪。他被控於去年5月17日向消防處發出或致使發出明知是虛假的火警警報或其他災難警報，即向筲箕灣消防局作出虛報，聲稱東區尤德夫人那打素醫院的火警警報被啟動；有人被困於筲箕灣一幢住宅大廈的升降機內；聲稱有人要從筲箕灣一商場躍下；另因虛報有人要從商場躍下，而導致警力的浪費。經審訊後，該浪費警力罪被裁定罪名不成立，其餘3罪則罪成。

宿舍外泊車問題犯案 辯方呈上被告親友等多封求情信，指被告是好父親及好丈夫。辯方又指被告是家中經濟支柱，事件將令他失去工作和長俸，家人亦須搬出宿舍，對他已屬相當大懲罰。辯方希望裁判官接納被告是意氣用事、一時衝動犯案，事件亦非惡作劇或政治原因引起，是因宿舍外的泊車問題引起，屬不幸事件。辯方望裁判官考慮被告在消防處任職逾20年，對社會有極大貢獻予以輕判。

裁判官判刑指，被告的報告顯示不到他有悔意，但接納辯方呈交的求情信指被告一直奉公守法，犯案與他本性不符。裁判官亦接納被告重犯機會低，但考慮到案件嚴重性，影響了消防處的工作。被告作為消防隊目亦應以身作則，其行為卻浪費了大量公共資源，故判刑需具阻嚇性，需判處監禁。裁判官最終就每項控罪判監6周，因被告對社會有貢獻獲減刑一周，3罪刑期同期執行。案件編號：ESCC 2531/2023