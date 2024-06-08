調查：高中生賭波 逾6成買外圍

【本報訊】歐洲國家盃下周揭幕，有調查發現超過10%受訪者將參與歐國盃投注，當中30%高中及大專院校受訪學生預料賭波次數會比現時多，更有受訪者表示投注金額高達10萬元。曾參與賭波的受訪者中，高中生參與外圍賭波更高達61.5%，整體40%高中生並不知道外圍賭博有犯法風險。

歐國盃在即 料投注次數增 東華三院平和坊於今年3月至4月期間，進行「歐國盃期間年青人賭波行為」的問卷調查，收集了751名本港學生，包括233名高中學生及518名大專院校學生，年齡介乎15至30歲。調查結果顯示，超過12.5%受訪者有賭波經驗，當中19.7%在未成年時已經開始賭波，約31%受訪者預計在歐國盃期間，賭波的次數比現時多，而且投注金額的中位數為300元，比日常每月賭波金額高3倍；更有受訪者表示賽事期間的投注總額將會高達10萬元。

至於賽事期間參與賭波的原因，最多人回應是44.2%「睇波時更投入刺激」，其次是28.6%「解悶」，第三是27.3%「支持心儀球隊」。當中亦有不少受訪者因為一些賭博迷思，例如「大型比賽容易贏錢」及「自己能分析賽事及預測結果」而投注。調查亦發現有3.5%的受訪者曾參與外圍賭波。曾賭波的受訪者當中，高中生參與外圍賭波更高達61.5%，遠多於大專生。

機構指逾32%受訪者並不知道外圍賭博會觸犯法例，當中有43%高中生的情況尤其顯著。根據機構的數據顯示，接獲的求助個案中，涉及外圍網上賭博的比例逐年遞增，由2021年的7.2%上升至2024年至今的21.1%。機構指家長應與子女坦誠溝通，有需要可向平和坊或戒賭熱線求助。