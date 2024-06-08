校內狎8女童 淫師認非禮

【本報訊】在天水圍某小學任教的男教師被指在校內分別非禮8名年齡介乎9歲至12歲的女學生，撫摸她們的胸部。該男教師昨在區院承認12項非禮罪。法官決定先提取被告的心理和精神科報告，並押後至6月21日判刑，期間被告須還押。

事主感不適害怕惱怒 被告Y.M.H.（現年27歲、報稱小學教師）被控12項非禮罪，案發於2021年至2022年10月，涉及8名當時9歲至12歲的女童。其中女童Ａ、Ｂ、Ｃ及Ｘ均涉及兩次事件；Ｄ、Ｅ、Ｆ及Ｇ則各涉及一次事件。

據案情指，被告於案發時分別是所有涉案女童的常識科和數學科教師。眾涉案女童指被告在案發時段曾觸碰她們胸部或接近胸部的位置，惟她們只記得部分事件。其情節主要為解答問題時走近女童座位；女童做完伸展練習；靠在座位休息；下樓梯；應被告要求走近教室桌時，遭被告撫摸胸部。部分女童感到不舒服、害怕和惱怒。

學校的社工其後得悉有首7名事主被非禮的事，並告知副校長被告與女學生有不當接觸，校方報案求助，被告於2022年11月在機場被捕。女童Ｘ得知其他女同學有類似經歷後，再把遭被告非禮一事告知社工，被告於去年6月再度被捕。案件編號：DCCC 377,698/2023