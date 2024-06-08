東呼即應：YouTube宣淫道德倒退 東方第19度檢舉

東呼即應揭評級亂 色慾暴戾播不完 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，充滿血腥及暴力的色情影片揭之不盡，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現以下5條YouTube音樂影片，有大量裸露、意淫及血腥片段，包括有裸女浸鮮血浴缸中舔血。東方昨致函警務處、電影報刊及物品管理辦事處，以及立法會作出檢舉及投訴，敦促嚴肅跟進事件。YouTube無王管問題久久未解決，今次已是東方第19度致函當局檢舉，惟淫褻物品審裁處亂評級之餘，早前被評為Ⅲ級的影片又至今未下架。

第一條影片是有巨蟒爬上裸女身體片段的音樂影片，首先是搖滾樂隊表演，鏡頭一轉是男主音坐在房間唱歌，之後更有一名赤條條的女子出現，手腳流血，有白紗布包裹，身上有一條巨蟒纏身。期間，男主音在她身旁打爛結他，巨蟒爬勻裸女全身，包括胸部及陰部，全部無打格，最後男主音在房間內全身浴血，狀甚恐怖。第二條影片是女歌手進入派對房間，赤裸上身的女侍應開門，然後一對男女濕吻，互相撫摸，多名女子更脫去上衣在地上滾動。片中男女在飲酒、紋身及濫藥，迷迷糊糊，意識不良。

主角飲酒濫藥 裸女浸血狂舔 第3條影片是以第一身鏡頭拍攝，主角飲酒及濫藥後對女子毛手毛腳，之後與一名性感女子開房發生性行為，女子赤裸上身為其口交，之後脫去內褲性交，最後一幕交代從鏡中可見主角是赤裸上身的女子。第4條影片是恐怖血腥音樂影片，一名女子晚歸時疑被人跟蹤後迷暈，之後有人進行血包交易，又有人在浴缸內倒滿鮮血。一名赤裸女子步入浴缸浸在鮮血中，又不斷舔血。最後第5條亦是恐怖音樂影片，男歌手邊唱歌邊吐血，雙眼反白，背景的牆壁滿是鮮血。一名女子被困在房間，一時赤裸下身露出陰部，一時全身赤裸被繩綑綁，滿身傷痕及鮮血。

Ⅲ級片未下架 青少隨便觀看 至於淫審處將東方於5月24及5月31日檢舉的10條淫片中的其中兩條，評為Ⅲ級，惟涉事片段遲遲未下架。事件再被揶揄，既然大量淫賤無極限的色情片段，淫審處也可以評為Ⅱ級，青少年可以隨便看，那麼現時飲食業生存困難，食肆排着隊倒閉，大可以變陣出擊，力推「人體盛」套餐；既然金融業搞不好，不如銳意將香港打造成「性事之都」。事實上，淫審處對海量YouTube影片大開綠燈，很多人也批評他們縱淫護淫，敗壞社會風氣。

議員楊永杰指出，YouTube任由色情影像傳播，其實會對年輕人帶來很多不良影響，政府應該要加大力度把關，尤其淫審處對一些平台過分宣傳色情暴力，應該將這些影片定為Ⅲ級，並且要求相關平台，把這些影片限制傳閱，甚至要刪除過分暴露及暴力的影片，並且要求他們下架，去守護我們的年輕人。明光社高級項目主任（性教育）張勇傑表示，網絡上有不同資訊，學生都有能力自己搜尋，儘管網絡上可能有些資訊是「18禁」的，但實際上只要自認18歲就可以看到很多暴力血腥或其他更扭曲想法的影片。

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