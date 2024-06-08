屠龍隊員認證供不同圖減罪責

【本報訊】2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。

涉案6男一女不認罪，案件昨在高院續審。從犯證人彭軍壕續接受盤問。彭承認庭上證供與錄影會面時的證供有不同，他解釋因會面時仍心存僥倖故「講少啲」，但否認為減低罪責而「作古仔」，把責任推到他人身上。

離場買嘢食說法惹疑 彭軍壕續接受盤問時被問到眾人擬在2019年10月3日晚，高處向執法人員擲鏹水彈但失敗一事。彭曾供稱當他們準備尋找有利位置投擲，因肚餓而離開「買嘢食」。辯方質疑彭捏造買食物一事圖減輕罪責，彭否認此說法。彭承認當時確心存僥倖想減輕罪責，但否認是要想把責任推給他人。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023