無法支付薪金 正生書院7‧7停運

【本報訊】正生書院將於7月7日停運。營辦正生書院的基督教正生會早前捲入捐款詐騙案，其數名高層被捕或被通緝，令到正生會缺乏資金運營。正生會表示，在過去一段時間面臨重大挑戰，缺乏資金運作，董事會遂決定下月7日起暫停學校運作，學生安排則待政府部門跟進。積金局稱，正生書院已拖欠約20名員工自今年2月至4月的強積金供款及附加費，總金額約21萬元。

多名高層涉呃捐款被通緝 正生會董事會行政總裁李國基表示，因年初的事件，書院未能重新開通賬戶，資金受限，無法繼續支付每一位員工薪金，董事會決定自7月7日起暫停學校運作，會方也會盡快結清遣散費及所有薪金。

學生後續安排交政府部門 校監崔康常則指出，書院帳戶目前還剩下約10萬元，但此款項僅能用來支付水電煤和學生伙食等急需，不能估計餘額可供學校支撐多久。崔還表示，學校目前尚有8位員工和10位學生，有不少教師已經陸續辭職，剩下的教師亦不足以維持學校的正常教學，有些科目已經沒有老師。對於剩下的學生將如何安排，崔指需要等禁毒處和教育局等政府部門安排。

3月剛獲100萬應急援助金 積金局證實，早前根據受託人報告，正生書院沒有為約20名員工繳交今年2月至4月的強積金供款及附加費，總金額約21萬元，該局會代受影響僱員追討拖欠的供款及附加費。現時暫未收到正生書院僱員的投訴。如正生書院最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明，追討拖欠的供款及附加費。

正生書院早前被揭捲入懷疑捐款詐騙案，執法部門於今年1月宣布通緝林希聖、陳兆焯和陳友志等3名身處海外的董事。案發後，正生書院財政、運作均受影響，政府於今年3月主動從禁毒基金撥出逾100萬元的應急援助金，維持正生書院正常運作。

政府斥董事惡意炮製停運 政府發言人表示，部門沒有收到正生書院停運的正式通知。政府強烈譴責林希聖、陳兆焯和正生會惡意炮製此次所謂停運事件。他們砌詞狡辯、罔顧事實，而將不願意解決營運資金的問題諉過於人的不負責任行徑，實在令人不齒。

發言人又稱，正生書院停運責任全在被通緝並逃離香港的正生會前董事包括林希聖和陳兆焯，以及與他們關係密切的正生會。