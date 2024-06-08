公僕守則更新版 保留政治中立字眼

指考慮持份者意見 須恪守12基本信念 公務員事務局昨向全體公務員發出通告，頒布更新版《公務員守則》，公務員團隊須共同恪守12項基本信念，包括維護憲制秩序及國家安全；以民為本；盡忠職守等。該局指更新版《守則》已即時生效，所有公務員和其他政府僱員，包括受聘於非公務員合約僱員計劃、退休後服務合約計劃及其他非公務員聘用條款的僱員均須予以遵守。公務員事務局局長楊何蓓茵冀更新版公務員守則對公務員日常工作和決策起指導作用。

更新版《守則》述明了公務員團隊須共同恪守的12項基本信念，包括維護憲制秩序及國家安全；以民為本；熱心公共服務；盡忠職守；堅守法治；廉潔守正；政治中立；專業精神；團隊精神；效益為本；績效問責；以及保密原則。

此外，公務員必須遵守與更新版《守則》要求相符且切合社會對公務員的期望的操守準則。

對工作決策起指導作用 值得注意的是，更新版守則繼續保留「政治中立」原則，守則列明過去曾經有人曲解「政治中立」含意，公務員必須對此有所辨識和警惕。並指所有公務員擁護「一國兩制」、維護國家安全、全力協助行政長官有效施政以及支持港府政策立場是理所當然的，公務員「政治中立」必須以效忠國家和香港特區為前提。

公務員事務局局長楊何蓓茵指，今年1月完成更新守則諮詢工作，收集到大部分意見均支持更新守則，經考慮各持份者意見後，已敲定和頒布更新版守則。亦向全體公務員發信，指所有公務員和其他政府僱員均須遵守《守則》，又指當局將分階段展開培訓和宣傳工作。信中指出，在諮詢期間收到的絕大部分意見均支持更新版守則的諮詢稿，可見公務員人員普遍認同諮詢稿提出的基本信念和操守準則，也認為更新《守則》能回應社會對公務員的期望，政府已通盤考慮收集到的意見。

社工註冊修例下月二讀 她又提到，希望更新版《守則》能成為公務員的行為指南，對日常工作和決策起指導作用，讓整個公務員團隊能以同一套基本信念和操守準則，盡忠竭誠服務市民。

另外，改革社會工作者註冊條例草案昨已完成逐條審議程序，將在下月3日的立法會大會中恢復二讀辯論。當局提交修正案，建議社工註冊局正副主席改為由特首委任，以及裁定國安法罪成的註冊社工需永久除牌，不可獲例外處理。

公務員須恪守12項基本信念