首5個月收近1400個案 專組協助在外港人 入境處服務貼心

辦「領事保護宣傳月」 巡迴展覽增防範意識 入境事務處今年首次舉辦「領事保護宣傳月」，舉辦連串宣傳活動向市民宣傳國家領事保護及外遊安全的訊息，首場展覽已於香港國際機場展開。當局指領事保護是香港市民外遊時最堅實的屏障，國家駐外使領館會為外遊港人提供協助。而入境處的24小時求助熱線「1868」亦已增設WhatsApp、微信和聊天機械人等6種方式，方便有需要求助的外遊港人。今年首5個月，入境處共接獲1,382宗求助個案，料今年將接獲約3,300宗，較去年增10%。

入境處及外交部駐港公署昨在機場舉辦「領事保護宣傳月」啟動禮暨「領事保護巡迴展覽」，外交部駐港公署副特派員潘雲東、保安局局長鄧炳強及入境處處長郭俊峯等出席。

入境處「協助在外香港居民小組」一直為外地遇事港人提供協助，包括遺失旅行證件時簽發應急證件、遇到意外住院或嚴重事故時協助當事人將情況通知親屬，並提供當地處理的相關協助，以及在發生重大突發事件時，為香港居民撤離危險地區提供協助。

6聯絡方式 包括WhatsApp微信 2020年疫情期間，「鑽石公主號郵輪」360多名港人被迫留在日本海域接受隔離，入境處聯同外交部駐港公署工作組遠赴當地協調，最終順利協助船上的港人回港。為方便市民求助，除了入境處的24小時求助熱線「1868」外，市民亦可以透過WhatsApp、入境處手機應用程式、網上求助表格、微信以及聊天機械人共6種方式聯絡入境處求助。

「領事保護宣傳月」為期一個月，期間會舉辦一連串的宣傳活動，協助市民了解涉港領保政策和工作，提高安全防範意識和能力。宣傳活動包括在機場及全港各區舉辦「領事保護巡迴展覽」、參與在本月13到16日於會展舉行的國際旅遊展及舉辦講座。

活動又同步推出以領事保護為主題的網上虛擬展覽，以及聯合製作加強版本的「安全出行 領事保護 話你知」宣傳動畫等，方便市民隨時了解相關資訊。

入境處助理首席入境事務主任 （國際協作）蔡宇飛表示，「協助在外香港居民小組」去年共接獲3,035宗求助個案，相比前年的1,679宗，大幅上升80%。

今年首5個月，小組一共接獲1,382宗求助個案，超過一半個案是遺失旅行證件，預計今年全年將會接獲約3,300宗求助個案，較去年增加10%。

他又提到，入境處WhatsApp求助熱線去年4月推出，而微信求助熱線亦於今年3月上線。截至上月31日，小組透過這兩種求助方法共接獲超過1.1萬宗查詢，當中不足10%與求助有關，其餘查詢均與申請身份證、簽證或旅行證件等入境處服務相關，呼籲市民不要濫用求助熱線。

外遊貼士 備證件副本分開存放 隨着暑假來臨，港人外遊高峰期將至，蔡宇飛提醒，市民出發前可透過「外遊警示制度」，了解不同地方安全形勢及出入境規定，亦應準備旅行證件和辦妥簽證，並備存數份副本分開放好，以備不時之需。外遊期間，應與親友保持聯繫，參與各類活動時，亦需注意人身安全。至於有意自駕遊的人士，他呼籲要留意當地交通規則，注意行車安全。