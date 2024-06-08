嫦娥六號月背採樣器 理大參與研發

【本報訊】執行新一次國家探月工程任務的「嫦娥六號」早前成功軟着陸於月球背面，「嫦娥六號」上，載有由香港理工大學科研團隊與中國空間技術研究院合作研製出的「表取採樣執行裝置」。該裝置日前完成表土採樣及封裝任務，為史上首次在月球背面表土採樣。理大表示，載有月壤樣本的「嫦娥六號」飛行器已從月球背面起飛，預計本月25日會將樣本帶返地球。

理大深空探測研究中心主任容啟亮指出，受地球、月球自轉速度影響，人類無法直接觀測月背或直接與該地區通訊，導致今次任務在探測和登陸的難度比月球正面採樣更大。研究團隊透過利用以往航天經驗改善裝置，以便更快速完成採樣任務。

配備封裝系統 多點採樣 理大表示，新採樣裝置配備封裝系統，以「全自動多點」方式採樣；有別於之前其他國家以鑽取及人手挖掘的方式採樣。過程中會先由安裝在採樣器甲和乙旁的高溫近攝相機導航採樣，然後將樣本倒進初級封裝系統的樣本罐內。當採樣完成後，封裝系統會將樣本封裝保存。採樣器在近攝相機導航下， 然後再將樣本罐提放到上升器內並帶回地球。