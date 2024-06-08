啟德青年運動場 草坪「即鋪即用」

【本報訊】啟德體育園預計明年上半年啟用，當中能容納5,000人的啟德青年運動場採用「即鋪即用」新技術鋪設草坪，草坪預先種植，不但省時，而且更穩定耐用，還配合雨水收集系統智能保養。園方指，混合草坪能提升球場在不同天氣條件下的耐用性和耐磨性，延長比賽季節，亦提供良好的穩固性和彈性，有更佳的減震效果，可幫助運動員保持平衡及預防受傷。

混合百慕達草人造纖維 是次草坪鋪裝工程是全港首個公眾運動場，採用國際廣泛應用的「即鋪即用」技術，確保草坪系統及相關設施符合世界欖球協會和國際足球協會等國際標準。草坪事先於珠海苗圃種植，經收割後即日運到啟德青年運動場鋪設。草坪系統的下方，由快速排水、自動灌溉等多個地下結構層組成，確保草坪健康生長，同時提升園區的環保效益，能配合不同體育賽事及社區活動的需要。

啟德青年運動場的草坪，於珠海約一萬平方米的草坪種植場培植，屬「草毯型天然及人造混合系統」草坪。混合草坪由約95%百慕達草組成，餘下少於5%是人造草纖維，因此同屬真草草坪，保持了自然草的質感。混合草坪能夠提升球場在不同天氣條件下的耐用性，以及耐磨性，使其能夠延長比賽季節。

啟德青年運動場項目工程已進入最後建設階段，符合國際標準的場地設施如田徑賽道、球場燈及相關設備將陸續完成安裝及測試，未來除了支援各體育總會、學界和其他持份組織推廣體育發展外，亦會安排適當時段向公眾開放緩跑活動。