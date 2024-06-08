排隊禁煙捨難取易 解畫冀「有好開始」

人多地點方便執法 處理「火車頭」未有對策 政府前日公布10項短期內落實的禁煙措施，當中最受關注的是排隊須禁煙，及全面禁止電子煙等另類香煙產品，市民關注排隊時若行開吸煙，其後返回隊伍會否違法？也有人關注是否「長龍、短隊」都要禁？衞生官員表示，修例建議年底前會提交立法會，當局會先選擇常見、人多，以及執法容易地方落實，他舉例如公眾遊樂場地、主題公園、公眾娛樂場所及公營醫療設施等，這些地方排隊人多、執法亦較易，希望新措施「有一個好嘅起步點」，之後會「循序漸進」擴大。至於全面禁止電子煙，有批評認為剝奪了市民選擇權，官員斥此為「偽命題」，引述諮詢結果是港人普遍贊成加強控煙。

擬全煙害警示設計 削吸引力 當局公布排隊須禁吸煙後，坊間討論很多，官員指出，這項措施是讓人知道相關行為令人反感，新政策主要針對排在隊伍中的人，選擇離開隊伍吸煙則不在此次規範。至於今次措施不包括「火車頭」、即邊走路邊吸煙的行為，官員解釋，明白大眾對「火車頭」的反感，但考慮這項措施時要研究具體落實，例如如何定義邊走邊吸煙，對此則需要謹慎的執法，以避免產生誤會和爭執。

官員又反駁禁止加味煙是剝奪選擇權，稱只要煙民繼續吸煙，就會被煙綑綁，失去選擇權，因為只能選擇加味煙或另類煙等。因此只有讓煙民戒煙才能讓其真的是擁有選擇權。同時，他還指出，當局又計劃統一煙的外包裝，以全煙害警示設計，期望以此削弱品牌以顏色設計及自身形象對消費者的吸引力，令煙包不那麼注目，以減低消費者購買欲。

零售點入貨應索取煙稅文件 另外，當局還計劃將為已完稅香煙加入標籤，可方便執法部門識別香煙是否已完稅以打擊「白牌煙」。若有香煙以低於煙稅的售價出售，賣方要證明相關香煙已完稅。零售點入貨時，應索取煙稅相關證明文件。

本港去年吸煙率已下跌至9.1%，惟與明年降至7.8%的目標仍有距離。當局指，控煙是「持久戰」，政府控煙40年方能將吸煙率由20%降低至現時水平，目前不能掉以輕心，否則吸煙率很容易會反彈，相信短期措施有助持續降低吸煙率，需要有一個好的起步，之後才會逐漸循序漸進，參考以往食肆的禁煙措施，便是「先部分，後全面」讓市民及煙民可以構建新模式。