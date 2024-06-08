「新何太」公屋單位 何伯非名列住戶

【本報訊】因父女金錢紛爭及「黃昏戀」成為熱話的「何伯」及「新何太」，房屋問題果然手尾長。房屋署署長羅淑佩昨日點名談到兩人居住公屋的資格問題，羅指根據房署的資料，「何伯」並非公屋住戶，不能住在公屋。而若有舉報指公屋居民擁有內地物業，房署亦會進行調查。羅強調，政府並非想公開二人私隱，而是當事人高調在網上、電視公開資料：「高調的個案，若我（們）不去調查，社會也覺得不妥」。

揭持內地物業 房署迄收9單位 羅淑佩昨日出席一個電台節目時表示，談到濫用公屋問題，她指坊間有指「新何太」的公屋單位已加入「何伯」名字，惟當局並沒有該紀錄，故何伯並非公屋住戶，也不應在公屋居住。至於「新何太」被指在內地持有物業，羅就指，若有舉報，房署會與內地部門合作，調查相關人士的內地資產，如有超出限額者會被收回單位。她續指，房署如收到舉報，亦會以此方法進行調查，目前已收回9個公屋單位。

何氏兩人早前高調受訪，何伯披露個人戶口有450萬元，新何太則指新婚丈夫各種餽贈，有網民及媒體引述她的禮物價值已超過數十萬元，另有指有人在內地擁有物業等。