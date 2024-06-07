龍七公：拆牆鬆綁 推動現代化漁農業

漁業在開埠前乃香港的第一大產業，農業亦曾經做到自給自足。但隨着香港持續發展，先後轉型為轉口港，輕工業，以至成為國際金融、貿易及航運中心，漁農業佔本地生產總值的比率不斷下降，就業人數大減，大部分農產品及副食品都要依賴進口，不少農地被轉為工商業、住宅或其他用途。

80年代內地經濟持續轉型發展，亦一度出現大量耕地流失的問題，令人憂慮中國會否出現糧食危機。國家主席習近平提出要堅持「耕地保護紅線」和「糧食安全底線」，同時要提升耕種質量，推進農業農村現代化，「把中國人的飯碗在任何時候都牢牢端在自己手中」，做法富有遠見。香港市民的糧食安全有國家支持，但亦不應完全沒有本土漁農業。香港經濟的未來發展重心，當然是金融、貿易及創科等行業，但亦要適度多元發展，讓年輕人有更多不同選擇。尤其是隨着相關科技與創新耕種方法不斷發展，可以用更少的耕地和耕期，生產出量更多、質更好、價值亦更高的農產品。香港可以發揮在科技研發應用、國際營銷經驗，以及法制和管理等方面的優勢，再善用內地廣闊的土地同強大的產能，將本港的漁農業品牌推向內地，走出國際。

此外，隨着愈來愈多市民更着重工作與生活平衡，喜愛在假期回歸大自然，外地旅客的旅遊模式出現改變，再加上香港得天獨厚的美麗海岸和大量自然耕地，絕對有條件發展具本地特色的休閒漁農業，帶動更多元化的旅遊選項。

然而，香港要發展現代化、高增值，以及結合旅遊與休閒娛樂元素的特色漁農業，必須先行拆牆鬆綁，扭鬆一些相當僵化的規範和制度。

規範僵化 欠缺彈性 首先是土地用途問題。香港的土地用途規範僵化，規劃與分類方式過時，欠缺前瞻性和彈性。農地用途只包括傳統的土耕農業和魚塘，工業大廈就只能做傳統工業，想將兩者轉做多層式的現代化水耕，往往要經過繁複費時的申請程序。農戶想讓人即場採摘、試食及購買農產品，魚塘想開放給遊人釣魚和即場烹調，就可能會變成商業用途，須向城規會申請改劃及向地政署申請改契。其次是相關的建築及環保法規，同樣相當僵化和繁複，包括農地上方不能有任何大型永久構建物，原意是防止被人濫用，但亦局限了現代化農業的發展，無法同時提供加工、包裝、推廣及銷售等一條龍服務。

政府近年斥資興建現代化農業園，筆者與業界都支持，但不少人批評做得太慢和未夠現代化，租用條款未能符合業界營運與發展需要。政府近年亦推出多項漁農業資助計劃，但有業界反映，想申請一些新技術、新產品、新做法，因缺乏本地或海外經驗參考，審批往往要等很長時間，但市場與科技發展並不會等人。政府有必要改變處事心態，進一步提速提效，更積極地推動香港漁農業現代化發展。